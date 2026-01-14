Stellar Blade Entwickler glaubt, dass KI notwendig ist, um das Spielfeld mit großen Entwicklern auszugleichen

HQ

Künstliche Intelligenz und wie sie in der Welt der Spieleentwicklung eingesetzt wird, ist nach wie vor ein heiß diskutiertes Thema, einige argumentieren, dass sie darin überhaupt keinen Platz habe, manche sehen ihre Vorteile, andere befürworten sie vollständig. Ein Entwickler, der die Technologie für nützlich hält, ist der Koreaner Shift Up, Schöpfer von Stellar Blade, der in einem kürzlichen Interview erklärte, dass sie dem Studio hilft, den Aufstieg zu stärken.

Wie von GameMeca berichtet (danke, Automaton), hat Stellar Blade -Regisseur Hyung-tae Kim erklärt, dass KI dem Studio hilft, mit den großen AAA-Giganten zu konkurrieren, die über Entwicklungsteams und Ressourcen verfügen, die das Studio bei Weitem übertreffen.

"Wir widmen etwa 150 Personen einem einzigen Spiel, aber China stellt zwischen 1.000 und 2.000. Wir haben nicht die Fähigkeit, sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf das Volumen der Inhalte zu konkurrieren", erklärt Kim.

Er fügt hinzu, dass die Idee von KI in der Spieleentwicklung nicht darin besteht, menschliche Arbeiter zu ersetzen, sondern sie so zu ermöglichen, dass "eine Person die Arbeit von 100 Personen ausführen kann."

Wie stehen Sie dazu, dass KI in der Videospielentwicklung eingesetzt wird? Glauben Sie, dass das bei der Produktion von Stellar Blade 2 eine Rolle spielen wird? Mehr zu Shift Up gibt es dazu, dass die Mitarbeiterboni des Entwicklers für 2025 kürzlich bekannt gegeben wurden.