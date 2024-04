Stellar Blade Der Trailer gibt uns einen Einblick in die furchterregendsten Bosse des Spiels

HQ

Im Gegensatz zu dem, was das Internet glauben machen möchte, ist Stellar Blade nicht nur ein Spiel, bei dem man 20 Stunden lang auf den Hintern der Hauptfigur starrt, bevor man eine Platin-Trophäe erhält. Nein, du musst in diesem Spiel tatsächlich gegen Feinde kämpfen, die unglaublich hart sein können.

Nur wenige sind härter als die Naytiba. Diese monströsen Bestien werden als wichtige Bosse im Spiel fungieren, während du versuchst, die Erde für die Menschheit zurückzuerobern. Im Trailer unten bekommen wir nur einen flüchtigen Blick auf ihr Aussehen, aber sie scheinen bereits eine große Bedrohung zu sein.

Schaut euch den Trailer unten an, und wenn ihr mehr Informationen zu Stellar Blade erhalten wollt, bevor es später in diesem Monat veröffentlicht wird, schaut euch unsere Vorschau hier an.