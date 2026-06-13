Stellar Blade: Blood Rain Entwickler-CEO erklärt den "jüngeren" Look für den Protagonisten

Stellar Blade ist ein Actionspiel, über das nur sehr wenige Leute sprechen, wegen der Action. Das Spiel hat sich durch seine sexualisierte Protagonistin Eve auf die Landkarte gebracht. In ihrem hautengen Kampfanzug, mit einem Körper, der einem Modell mehr nützte als einem Androiden, der alle Monster töten sollte, die die Erde beherrschen, wurde sie schnell zum neuen Standard für attraktive weibliche Protagonistinnen für einen bestimmten wütenden, reaktiven Teil des Internets.

Für die Fortsetzung haben wir eine neue Eve, die immer noch einen hautengen Anzug hat, aber im Design etwas anders ist. "Wir haben EVE bewusst kürzer und etwas jünger gestaltet, aber wir haben dafür gearbeitet, dass sie sehr hart kämpft und eine coole, stilvolle Charakterpräsenz ausstrahlt", sagte Kim Hyung-tae, CEO des Stellar-Blade-Entwicklers Shift-Up, in einem Interview mit InvenGlobal.

Die kleinere Statur und das jüngere Aussehen mögen einige Augenbrauen erregen, wenn man bedenkt, wie das Internet den ersten Protagonisten von Stellar Blade behandelte, aber für den zweiten Teil der Serie konzentrierte sich das Team zuerst auf die Persönlichkeit. "Als ich das erste Spiel gemacht habe, hatte ich Schwierigkeiten mit dem Charakter EVE – genauer gesagt, ob ich den Charakter als unbeschriebenes Blatt für die Empathie des Spielers lassen oder sie mit Persönlichkeit füllen sollte. Als ich die Reaktionen der Spieler sah, die das erste Spiel durchgespielt haben, wurde mir klar, dass Spieler sich selbst in einen Charakter mit starker, unverwechselbarer Persönlichkeit voll eintauchen können. Deshalb entwerfen wir EVE diesmal mit einem noch definierteren Charakter", erklärte Hyung-tae.

"Für den Kampf dachte ich, es wäre sehr attraktiv, wenn eine kleine Figur intensiven Nahkampf hat. Ich hatte das Gefühl, dass die Verwendung derselben Waffen wie im vorherigen Spiel es schwierig machen würde, etwas völlig Neues zu zeigen, also haben wir uns für einen neuen Ansatz für CQC entschieden. Allerdings werden verschiedene Waffen, darunter das Schwert mit der Rückwärtsklinge, aus logischen Gründen im Kontext erweitert, und die Spieleroptionen werden viel größer sein."

Das erste Spiel konzentrierte sich auf Nahkampf, aber laut dem Trailer zum zweiten scheint es, als würden wir noch näher kommen, indem wir unsere Fäuste und mächtigen Handschuhe einsetzen, um Gegner in einen roten Nebel zu schlagen. Den neuen Protagonisten werden die Fans im Auge behalten, aber hoffentlich bedeutet der bewusst jüngere Look nicht, dass wir die gleichen Outfits wie im ersten Spiel sehen werden.