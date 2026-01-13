Stellar Blade beendete der Entwickler das Jahr 2025, indem er sein Team mit Apple-Ausrüstung und einem ordentlichen Bonus belohnte.

HQ

Das koreanische Studio Shift Up hat sein Team regelmäßig am Jahresende mit Geschenken und Boni für die beeindruckende Leistung von Stellar Blade belohnt. Ende 2024 beinhaltete dies große Bonusschecks und sogar PS5 Pro-Einheiten. Jetzt wissen wir, was der Entwickler für 2025 geplant hatte.

Wie von der Seoul Economic Daily berichtet, heißt es, dass Shift Up sein Team erneut mit schönen 3.400 $ Boni belohnt hat, dies aber mit einem Set von Apple AirPods Max und einem Apple Watch ergänzt hat.

Diese Belohnungen sind natürlich verdient, denn Berichte berichteten früher, dass Stellar Blade der meistverkaufte PlayStation-exklusive Einzelspieler-PC-Titel aller Zeiten ist, ganz zu schweigen vom riesigen Erfolg auf der PS5. In Zukunft wird dieser Erfolg wahrscheinlich weitergehen, da Stellar Blade 2 in Arbeit ist.

Hast du Stellar Blade gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension des Spiels.