Stellar Blade angekündigt für die Switch 2

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Während der heutigen Nintendo Direct wurde Stellar Blade für die Switch 2 präsentiert, wo Eve – so gut wie nichts – nach einem Sieg auf der PlayStation 5 Nintendos Plattform übernimmt – was man als modernen Klassiker bezeichnen kann. Eine Fortsetzung der Serie wurde vor ein paar Wochen während Sonys State of Play gezeigt, aber jetzt können auch Nintendo-Spieler in Shift Ups Epos Tritt treten und Hintern schütteln.

Wir freuen uns auf ein Third-Person-Spiel, bei dem Timing, Präzision und Akrobatik im Mittelpunkt stehen. Es wird gemunkelt, dass das Spiel in Arbeit ist, aber es ist nun bestätigt, dass es 2026 erscheinen wird. Wir haben kein genaues Datum bekommen, erwarten aber später in diesem Jahr weitere Details.