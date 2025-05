Stellar Blade 2 bestätigt, erscheint vor 2027

HQ

Shift Up hat angekündigt, dass eine Fortsetzung von Stellar Blade in Entwicklung ist, die innerhalb von zwei Jahren auf den Markt kommen soll. Dies geht aus ihrem Quartalsbericht hervor, in dem das Spiel als Teil ihrer zukünftigen Unternehmungen aufgeführt ist.

Stellar Blade wurde schnell zu einem großen Verkaufserfolg, als es letztes Jahr für PlayStation 5 veröffentlicht wurde, was seinen Produzenten auch zu einem der reichsten Menschen in ganz Südkorea machte. Neben der Fortsetzung arbeitet Shift Up auch an einem neuen Projekt, das sie intern Project Witches nennen.

Als nächstes steht die lang erwartete PC-Veröffentlichung des Spiels an, die am 11. Juni stattfinden wird, komplett mit einer ganzen Reihe neuer Funktionen und Upgrades für diejenigen, die über einen ausreichend starken Computer verfügen.

Wovon erhoffst du dir mehr von Stellar Blade 2 ?