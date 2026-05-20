Stellantis wird bis 2028 mit vielen kleinen, günstigen Elektrofahrzeugen bereit sein

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Wenn es einen bestimmten Autokonzern gibt, der Schwierigkeiten hat, sich an eine moderne Welt der elektrischen Antriebsstränge zu gewöhnen, dann ist es Stellantis, das riesige Unternehmen, das alles von Fiat über Citroën bis Jeep bis Maserati besitzt.

Wir haben einige eher mittelmäßige Finanzberichte vom Unternehmen gesehen, aber sie werden künftig auf kleine Elektroautos von einigen ausgewählten Marken setzen (die wir bereits behandelt haben).

Laut Top Gear wird Stellantis sich laserfokussiert auf den europäischen Elektromarkt konzentrieren und kleine, günstige Elektroautos für eine Welt anbieten, in der die Kaufkraft noch weiter schrumpfen wird.

Die neuen Modelle werden unter das neu angekündigte "E-Car"-Programm von Stellantis fallen, wobei die ersten Fahrzeuge aus dem Pomigliano-Werk des Unternehmens in Italien kommen – derzeit der Standort des Fiat Panda. Laut Stellantis steht das "E" für "European, Emotion, Electric and Environmental Friendliness" (europäische, emotionale, elektrische und umweltfreundliche Freundlichkeit), was in der Unternehmenssprache heißt: kleine Elektrofahrzeuge, die in Europa günstig für europäische Städte gebaut werden.

Wie genau diese Autos aussehen und funktionieren werden, bleibt noch abzuwarten, und 2028 ist noch eine Weile entfernt, aber es scheint zumindest einen Plan für die nahe Zukunft zu geben.