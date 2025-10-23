Stellantis-Chef fordert Änderungen bei den EU-Emissionen, um die Autoindustrie zu retten

HQ

Stellantis ist heute einer der größten Autokonzerne der Welt mit 14 bekannten Automarken. Sie haben einen neu ernannten CEO, und er hat nun an die EU appelliert, die Emissionsvorschriften neu zu schreiben, denn seiner Meinung nach sind sie auf dem besten Weg, die Autoindustrie zu töten. Der Autoriese, zu dem Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ram, Dodge, Chrysler und andere gehören, steckt in der Krise und mehrere Fabriken stehen still. Nun fordert der neue CEO Antonio Filosa, dass die EU ihre unrealistischen CO2-Vorgaben und das Verbot von Verbrennungsmotoren aufhebt. Dies über Reuters

"Dass die EU in so kurzer Zeit so strenge Ziele auferlegt hat, hat sowohl Angebot als auch Nachfrage verdrängt. Wir müssen die Regeln ändern und den Kunden die gesamte Palette an Fahrzeugen anbieten, die sie wollen und sich leisten können."