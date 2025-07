Stellan Skarsgård und Elle Fanning sind in Neons Sentimental Value zu sehen

Die Produktionsfirma Neon ist für ihre Horrorprojekte wie Longlegs, The Monkey, Together, Cuckoo und Presence bekannt, dreht aber auch viele andere Filme in einer Vielzahl von Genres. Neon hat uns Anora gegeben und wird bald auch The Life of Chuck und Splitsville liefern, und dies ist auch zusätzlich zu Sentimental Value.

Letzterer Film folgt zwei Töchtern, die versuchen, wieder mit ihrem entfremdeten Vater in Kontakt zu treten. Es geht darum, wie dem einen eine Rolle im nächsten und erwarteten Film seines exzentrischen Vaters angeboten wird, und dann darum, wie die Rolle, nachdem sie sie abgelehnt hat, stattdessen an einen aufstrebenden Hollywoodstar vergeben wird. Dies führt zu einer komplizierten Familiendynamik, die weiter gespalten wird, als sich der junge Star in die entfremdete Gruppe einschleicht.

Sentimental Value wird von Renate Reinsve und Inga Ibsdotter Lilleaas als die Töchter Nora und Agnes angeführt, mit Stellan Skarsgard als Vater Gustav. Die aufstrebende Schauspielerin wird von Elle Fanning gespielt, und wann der Film in die Kinos kommen wird, ist für den 7. November geplant.

Seht euch den Trailer zum Film unten an.