Stellan Skarsgård kritisiert Streaming-Giganten: "Sie denken nur an Geld"

"Natürlich werden wir streiken", sagte Stellan Skarsgård in einem Interview mit SVT Nyheter häromdagen. neulich. Der Promi beschrieb das Ganze auch wie erwartet und fuhr fort, die Streaming-Giganten zu kritisieren, als er mit TT sprach.

"Die neuen Tech-Unternehmen, Amazon und Netflix und andere, denken nur an Geld."

Skarsgård sagte gegenüber SVT auch:

"Tech-Giganten wollen Leute für einen Tag einstellen und sie dann für immer in den Medien einsetzen, in bekannten und unbekannten Universen. Dem muss Einhalt geboten werden."

Er ist nicht der einzige schwedische Weltstar, der sich zu dieser Situation äußert, denn Rebecca Ferguson, die an der Seite von Tom Cruise in Dead Reckoning Part One spielt, sagte gegenüber TT :

"Ich bin verärgert und wütend, aber auch froh, dass es passiert. Wir brauchen Veränderungen."

Alexander Karim, der im kommenden Gladiator 2 mitspielt, hob im Gespräch mit TT die Probleme mit der KI hervor und beschrieb die Bilder als invasiv.

Der Streik, der nun schon am vierten Tag andauert, hatte bereits große Auswirkungen auf viele laufende Dreharbeiten, und wir können davon ausgehen, dass viele kommende Blockbuster verschoben werden, insbesondere wenn der Streik verlängert wird.