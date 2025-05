Stellan Skarsgård hatte "große Angst", seinen Andor-Monolog zu halten

HQ

Es gibt viele denkwürdige Momente in Andor, aber nur wenige stechen so hervor wie der Monolog von Stellan Skarsgårds Luthen Rael, in dem er darüber spricht, was er alles für den Traum von der Rebellion geopfert hat.

In einem Gespräch mit Moovy TV verriet Skarsgård kürzlich, dass er nervös war, als er in diesen Monolog einstieg, weil die Dialoge so stark waren. "Ich wollte es nicht vermasseln", sagte er. "Es geht nicht darum, sich die Linien zu merken, es geht darum, auf den richtigen Weg zu kommen... Du kannst reinkommen und in der ersten Reihe stehen und feststellen, dass du auf dem falschen Weg bist, und dann ist es verdammt."

"Ich hatte große Angst, diesen Monolog zu halten, weil er so gut war", sagte er. Skarsgård brauchte angeblich 10 Takes, um den Monolog richtig hinzubekommen, aber die Fans würden wahrscheinlich zustimmen, dass er es absolut auf den Punkt gebracht hat.

Skarsgård erwähnte auch, dass er sich nach einem kürzlichen Schlaganfall heutzutage Linien ins Ohr führen lassen muss, damit er sie nicht durcheinander bringt. Bonuspunkte dafür, dass du das alles durchgemacht hast und trotzdem in der Lage bist, große Szenen wie diese zu schaffen.