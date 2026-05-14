Stell dir vor, das Dragons-eigene Studio und Last Flag Entwickler werden entlassen

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Night Street Games, der Entwickler des Mehrspielerspiels Last Flag, finanziert von Mitgliedern der Imagine Dragons-Band, befindet sich in Entlassungen. Nachdem das Spiel in dem Monat, in dem es verfügbar war, kein Erfolg wurde, schrumpft Night Street Games.

Vom Game Developer entdeckt, teilte Jonathan Jelinek, Executive Producer bei Night Street Games, ein Update auf LinkedIn, in dem die Entlassungen bekannt wurden. "Unser Spiel Last Flag erreichte nicht den erwarteten finanziellen Erfolg, was zu einer Reduzierung unseres Teams führte. Einige außergewöhnlich talentierte Entwickler waren von dieser Entscheidung betroffen. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen erfahrene Unreal-Entwickler suchen, die zu unserem Projekt beigetragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Ich werde einzelne Profile teilen, sobald sie ihre Portfolios fertigstellen und ihre Lebensläufe aktualisieren", schrieb er.

Es wurde bisher nicht bekannt gegeben, wie viele Menschen insgesamt entlassen wurden, aber es scheint, als würde ein bedeutender Teil des Teams jetzt Arbeit suchen. Last Flag am 14. April gestartet wurde und scheint bereits auf den Beinen gestorben zu sein. Da die Spielerzahl so gering ist, hat Night Street Games bereits bestätigt Last Flag, dass sie keine zusätzliche Unterstützung über vorgeplante Patches hinaus erhalten werden. Diese Folge wird sich wohl nicht bis zum Jahresende durchziehen, Leute.