Steigern Sie Ihre Vlogging-Bemühungen mit dem Quantum Stream Wireless Lightning von JBL

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre eine ganze Reihe verschiedener Audioprodukte in unserer Quick Look -Videoserie in die Hände bekommen, und um diese Bemühungen zu ergänzen, haben wir jetzt ein Video dem JBL Quantum Stream Wireless Lightning gewidmet.

Dies ist ein praktisches Gerät, das für Apple -Geräte entwickelt wurde und ein Mikrofon und einen Empfänger sowie ein Ladeetui für beide enthält, damit Sie Ihr Audiospiel verbessern und gleichzeitig Inhalte mit weniger Einschränkungen und Steifigkeit erstellen können, dank der 100 Meter Reichweite, die das Gerät bieten kann.

Um mehr über diese Audiolösung zu erfahren, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an.