Steigende Verkaufstendenz für Grand Theft Auto V in 2020

Viele Spiele feiern sich bereits, wenn sie mehrere Hunderttausend oder gar Millionen von Kopien verkaufen konnten, doch für ein Spiel vom Kaliber Grand Theft Auto sind diese Zahlen kaum der Rede wert. Der letzte Teil der Reihe erschien 2013, doch wir sehen den Titel jede Woche erneut in den Software-Charts. Take-Two Interactive hat in ihrem jüngsten Finanzbericht die aktuellen Verkaufscharts gemeldet und bestätigt, dass Grand Theft Auto V inzwischen bei mehr als 140 Millionen ausgelieferten Exemplaren liege.

Allein im letzten Jahr konnte das Actionspiel demnach ca. 20 Millionen Kopien verkaufen, was laut dem Marktanalysten MauroNL lediglich vom initialen Interesse am Titel im Release-Jahr 2013 überboten werden konnte. Der Titel hat nach all diesen Jahren also immer noch ein besorgniserregendes Momentum, vorangetrieben vor allem durch den Live-Service-Teil Grand Theft Auto Online. Da in diesem Jahr die Veröffentlichung des Spiels auf den neuen Konsolen erwartet wird, werden wir sicher bald von 150 Millionen GTA-V-Verkäufen berichten.