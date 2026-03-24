Steigen Sie mit Lego s Douglas DC-3 PAN AM Airliner in die Lüfte

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Die Icons-Reihe ist ein faszinierender Teil des größeren Lego-Katalogs, da sie eine große Auswahl an gesteinsteinten Produkten bietet – von architektonischen Meisterwerken über Filmrequisiten, Spielsets bis zu Haushaltsgegenständen, Automodellen bis hin zu Haustieren und vielem mehr. Zu diesem Zweck wurde nun ein weiteres interessantes Set zur Icons-Sammlung hinzugefügt.

Dies ist eine blockige Version des Douglas DC-3 PAN AM Airliner, eines der berühmtesten Flugzeuge aus dem goldenen Zeitalter des Luftverkehrs. Es ist eine direkte Darstellung des Flugzeugs mit zwei Motoren, einem detaillierten Cockpit und einer Passagierkabine, einem Gang zum Gehen und einer Menge Sitzplätzen. Es gibt sogar einen Stand, auf dem das Flugzeug eingerahmt werden kann, sowie eine Sammlung von vier Minifiguren, die einen Piloten, einen Purser, eine Stewardess und eine Flugbegleiterin in ihren jeweiligen PAN-AM-Uniformen umfassen.

Das Set umfasst 1.903 Teile und wird bereits am 4. April für alle Fans erscheinen (1. April für Lego Insiders) mit einem Preis von £199,99/€219,99. Unten sieht man einen Blick auf dieses elegante Set.

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