Steig an diesem Wochenende in Overwatch für doppelte Erfahrung und kostenlose Lootboxen

Als Staffel 1 des Kalenders 2026 von Overwatch debütierte, berichteten wir über die riesige Resonanz von den Fans, wobei die Spielerzahlen zumindest auf Steam ein ernsthaftes Hoch erreichten – einer Plattform, die aufgrund Batte.net vielleicht nicht einmal der Hauptort für ihr PC-Publikum ist. Während dieses Debüt von einem lästigen Bug, der inzwischen beseitigt wurde, etwas zunichtegemacht wurde, kehrten viele Spieler zu Blizzards Helden-Shooter zurück, um die fünf neuen Helden und die vielen weiteren eingeführten Neuerungen zu testen.

In diesem Zusammenhang scheint Blizzard mit der bisherigen Leistung von Overwatch zufrieden zu sein und hat angekündigt, dass wir am kommenden Wochenende auf doppelte Erfahrung und fünf kostenlose Lootboxen hoffen können.

Zwischen heute, dem 20. Februar (vom täglichen Reset gegen 19 Uhr GMT/20 Uhr MET) bis zum Reset am 23. Februar wird die doppelte Erfahrung in Overwatch verfügbar sein. Verpassen Sie also nicht diese Zeit, um Ihr Konto aufzuleveln.

Was die Lootboxen angeht, werden diese beim Login zwischen diesen Zeiten gewährt, also steig ein und füge deinem Account schöne kosmetische Extras hinzu, ohne einen Cent auszugeben.

Wirst du dieses Wochenende Overwatch spielen?