Steht uns die Steam-Veröffentlichung von No More Heroes 1 und 2 bevor?

Möglicherweise bringt Grasshopper Manufacture die ersten zwei No-More-Heroes-Spiele schon in naher Zukunft auf den PC. Gematsu hat kürzlich festgestellt, dass beide Titel auf der Webseite des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) mit konkreter Steam-Kennzeichnung versehen wurden. Dahinter könnte sich natürlich ein menschlicher Fehler verbergen, dementsprechend handelt es sich hierbei um ein Gerücht, bis wir eine offizielle Stellungnahme vom Publisher erhalten.

Die Listung macht in unseren Augen jedoch Sinn, da beide Hack-&-Slash-Abenteuer Ende Oktober auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurden. Der nächste Teil, No More Heroes 3, hätte eigentlich noch dieses Jahr starten sollen, wurde im Herbst jedoch grob auf das kommende Jahr geschoben. Die alten Wii-Ausgangstitel sind sehr brutale, absolut überzogene Spiele mit einigen der verrücktesten Charakteren, die es im Bereich der Videospiele gibt.