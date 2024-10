Steht Resident Evil 9 kurz vor der Enthüllung?

HQ

Es scheint, dass Capcom sich darauf vorbereitet, Resident Evil 9 anzukündigen. Am Wochenende wurde das Spiel plötzlich zu Metacritic hinzugefügt, was an sich noch kein Beweis ist, aber wie Resetera-Benutzer betonen, hat die Seite zuvor Spiele vor Ankündigungen hinzugefügt.

Im selben Thread weist ein anderer Benutzer auch darauf hin, dass der Spieleladen, in dem er seine Spiele kauft, gerade Resident Evil 9 für die Vorbestellung hinzugefügt hat.

Capcom selbst bestätigte diesen Sommer, dass sie an dem Spiel arbeiten, und der bekannte Capcom-Insider Dusk Golem sagte im Mai, dass seine Quellen darauf hindeuten, dass das Spiel möglicherweise Ende 2025 veröffentlicht werden könnte. Alles in allem gibt es einige Hinweise darauf, dass es recht bald angekündigt werden könnte (vielleicht bei den Game Awards im Dezember?) - aber das basiert ja auch nur auf Gerüchten.