Steht passwortloses Windows 11 in der Zukunft von Microsoft?

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Microsoft hat angekündigt, dass es den Versand von SMS-Codes zur Authentifizierung und Wiederherstellung des Kontos auf persönlichen Microsoft-Konten einstellen und diese durch sicherere Optionen wie Passschlüssel, Authentivotier-Apps und verifizierte E-Mail-Adressen ersetzen wird, wie Windows Central berichtet.

"Microsoft ist überzeugt, dass die Zukunft der Authentifizierung passwortlos, sicher und benutzerfreundlich ist."

Laut Microsoft ist die SMS-basierte Authentifizierung "eine führende Quelle für Betrug, und indem wir auf passwortlose Konten, Passschlüssel und verifizierte E-Mails umsteigen, helfen wir Ihnen, sich entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig den Zugriff auf das Konto einfacher und reibungsloser zu gestalten".

Was jedoch in der Sicherheitshinweis-Dokumentation, die die Änderung hervorhebt, nicht beschrieben ist, ist, wann Microsoft plant, SMS-Codes für die Microsoft-Kontoanmeldung vollständig abzuschaffen.

Microsoft sieht Passkeys als die bessere, schnellere und sicherere Option für Authentifizierung und Kontowiederherstellung auf persönlichen Microsoft-Konten, da sie eine "phishing-resistente Möglichkeit" bieten, sich mit der integrierten Authentifizierung Ihres Geräts wie Face-ID, Fingerabdruck oder PIN anzumelden.

Nutzer können ihr Microsoft-Konto auch dann wiederherstellen, wenn ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, da dies mit einer verifizierten E-Mail und einem Passkey (als alternative Wiederherstellungsoption) möglich ist.