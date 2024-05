Stehen wir vor einer echten Konsolenkrise?

HQ

Wenn wir auf die Generation zurückgehen, die mit der Dreamcast begann, zeigt Wikipedia, dass etwa 210 Millionen Konsolen verkauft wurden (Dreamcast, PlayStation 2, Gamecube und Xbox) - weiter angekurbelt durch 235 Millionen verkaufte Nintendo DS und PSP. In der folgenden Generation wuchs diese Zahl erheblich auf 273 Millionen Konsolen (Xbox 360, PlayStation 3 und Wii), was die größte Generation aller Zeiten in Bezug auf Konsolenhardware ist. Vielleicht sogar das Beste in Bezug auf Spiele, Preise und die Funktionsweise des Marktes - aber das ist eine andere Geschichte.

Die letzte Generation (Wii U, PlayStation 4 und Xbox One) war jedoch viel härter und es wurden nur 189 Millionen Konsolen verkauft. Vielleicht fiel dies mit dem Aufkommen des PCs als äußerst beliebtes Format zusammen, das gegen Ende der Ära ein Standard für Spiele war, den insbesondere Microsoft, aber auch Sony allmählich mit seinen Exklusivtiteln zu unterstützen begannen. Die Generation war auch für tragbare Formate hart und die PS Vita wurde ein Flop und der Nintendo 3DS wurde Nintendos am wenigsten verkauftes tragbares Format aller Zeiten, noch weniger als der Game Boy Advance, der nach nur drei Jahren auf dem Markt durch den Nintendo DS ersetzt wurde. Trotzdem wurden rund 90 Millionen PS Vita und Nintendo 3DS verkauft.

Die beste Generation aller Zeiten? Gut möglich, sogar.

Die nächste Generation, die aktuelle, wird jedoch schwieriger zu quantifizieren sein, da die Switch eine Hybridkonsole ist, die Nintendos tragbares Publikum erobert hat und gleichzeitig als feste Konsole fungiert. Darunter wurden rund 212 Millionen Konsolen verkauft, während die PlayStation 5 und die Xbox Series S/X zweifellos noch viele Millionen mehr verkaufen werden. Aktuell wurden also rund 22 Millionen Konsolen mehr verkauft als bei der vorherigen Generation, aber wie gesagt, wir hatten auch 90 Millionen tragbare Einheiten.

Mein Punkt ist, dass es schwierig ist zu argumentieren, dass die Verkäufe von Videospielhardware steigen. Wenn überhaupt, scheint es zu fallen, und wenn wir es nur mit PlayStation und Xbox vergleichen - die beide ungefähr die gleichen Spiele bekommen, während Switch mit einem weitgehend separaten Angebot ein wenig außen vor ist - wird noch deutlicher, wie das Wachstum fehlt. Dann gehen wir von 179 Millionen (PS2/Xbox) auf 172 Millionen (PS3/X360) und 175 Millionen in der letzten Generation auf heute rund 71 Millionen, wobei vor allem die Xbox Series S/X aber auch die PlayStation 5 hinter ihrem Vorgänger zurückbleibt.

Microsofts Xbox Series X hinkt ihrem Vorgänger in Bezug auf die Verkäufe deutlich hinterher, aber auch die PlayStation 5 hinkt hinterher.

Jetzt gibt es immer mehr Berichte aus verschiedenen Teilen der Welt, dass die Dinge mit den Konsolenverkäufen nicht ganz in Ordnung sind. Die Tatsache, dass Nintendo langsamer wird, ist vielleicht nicht so seltsam, wenn man bedenkt, dass "jeder" eine Switch hat, die auch keine neuen Spiele mehr bekommt, während ein neues Gerät offiziell um die Ecke wartet. Aber bei den Xbox-Verkäufen wurde weitgehend der Stecker gezogen, während Microsoft große Schwierigkeiten zu haben scheint, eine neue, klare Strategie zu kommunizieren und zu erklären, wie dies den Spielern zugute kommt, was sich umso alarmierender anfühlt. Und die Ankündigung von Sony, dass es die PlayStation VR2-Produktion pausiert und seine eigenen Verkaufserwartungen im letzten Monat um vier Millionen Einheiten stark reduziert und das revidierte Ziel immer noch leicht verfehlt, während es behauptet, dass die Verkäufe weiter sinken werden, ist auch kein gesundes Zeichen. In Kombination mit tatsächlichen Berichten darüber, wie stark sich die Verkäufe verlangsamt haben (zuletzt aus Großbritannien, wo die PlayStation 5 seit April 2023 um über 25 % und die Xbox um knapp 25 % gefallen ist), können wir tatsächlich von einer Krise für die Videospielwelt sprechen.

Jemand könnte spotten und darauf hinweisen, dass die PlayStation 5 fast so viel verkauft hat wie die PlayStation 4 zur gleichen Zeit, und sie hätten Recht. Aber das meistverkaufte PlayStation-Format zu sein, ist kaum das, was Sony sich erhofft hat, und Tatsache ist, dass PlayStation und Xbox Spiele teilen und enger miteinander verwandt sind, als die Fans wahrscheinlich glauben wollen. Wenn Xbox verliert, wird es weniger rentabel sein, teure Spiele hauptsächlich für die Konsolen in diesem Segment zu entwickeln, und wenn PlayStation auch den Ball fallen lässt, wird es wirklich schwierig.

In der Vergangenheit konnte eine ganze Trilogie großer Spiele auf einer einzigen Konsole veröffentlicht werden, was heute außerhalb von Call of Duty als unmöglich gilt.

Die Entwicklung von Spielen wird immer teurer und komplizierter. Wir sind bereits in einer Situation, in der es praktisch eine ganze Generation braucht, um ein Spiel zu entwickeln, so dass viele Studios nur einen einzigen Titel in dieser Generation veröffentlichen wollen. Eine ganze Trilogie in ein einziges Format zu bringen, wie mit Gears of War, Mass Effect oder Resistance, können wir heute einfach vergessen. Und bei Serien wie Grand Theft Auto und The Elder Scrolls scheint es so viel länger als eine Generation zu dauern, dass wir wahrscheinlich vergessen können, dass The Elder Scrolls VII oder Grand Theft Auto VII auf PlayStation 6 erscheinen oder wie auch immer das Xbox-Äquivalent heißen wird.

"Kauft dann mehr Studios", könnte jemand denken. Das ist natürlich ganz offen ausgedrückt, aber große Spiele kosten heute oft Hunderte von Millionen in der Entwicklung und Vermarktung. Nur wenige Publisher haben diese Kapazität, und Spiele müssen vollständig angepasst werden, um minimal anstößig zu sein und von Fokusgruppen getestet zu werden. Es werden keine Risiken eingegangen, und es muss mehr Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen, als nur Spieleverkäufe. Es ist einfach nicht genug.

Wird es Grand Theft Auto VII für PlayStation 6 geben oder müssen wir bis PlayStation 7 warten? Die Frage ist berechtigt zu stellen.

Die Zahl der potenziellen Konsolenkäufer schrumpft, die Budgets wachsen und die Entwicklung dauert immer länger. Es ist leicht zu erkennen, dass es sich um eine Gleichung handelt, die nicht ganz aufgeht. Der PC ist einfach zu einem absolut notwendigen Puzzleteil geworden - und ermöglicht es uns gleichzeitig, ein Format zu haben, das alles, was exklusiv für den PC ist, von vornherein bekommt, aber auch alle Multiformat-Spiele in ihren besten Versionen, sowie die Exklusivtitel von Microsoft und Sony - wiederum in ihren besten Versionen.

Eine andere Sache, die schwer abzutun ist, ist der Preis von Konsolen. Frühere Generationen sind langsam aber sicher im Preis gefallen und nach fünf oder sechs Jahren konnte man eine PlayStation 3 oder Xbox 360 für etwa 149 US-Dollar kaufen. In der letzten Generation begann dies jedoch zu schwingen, und obwohl es vorübergehende Werbeaktionen gab, erreichten PlayStation 4 und Xbox One im Allgemeinen bei etwa 249 US-Dollar ihren Tiefpunkt. Aber selbst das ist deutlich besser als heute, wo die Konsolenpreise stattdessen ziemlich stark gestiegen sind, insbesondere in Europa. Das bedeutet, dass es nach drei Jahren in der aktuellen Generation tatsächlich viel teurer ist, eine neue Konsole zu kaufen, als umgekehrt.

Im Moment sollten die Verkäufe am höchsten sein, aber wie gesagt, sie sinken stattdessen. Hätten die Konsolen maximal halb so viel gekostet, wäre die Situation offensichtlich anders gewesen. Es sollte jedoch gesagt werden, dass PlayStation 5 und Xbox Series X beide ziemlich leistungsstarke Geräte sind, wie es weder PlayStation 4 noch Xbox One waren, als sie auf den Markt kamen (und als PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurden, war der PC-Markt nicht so ausgereift und überlegen wie heute). Die Tatsache, dass sie teurer sind, wenn man bedenkt, wie sich der Markt entwickelt hat, ist daher logisch, aber es scheint nicht, dass sich die höhere Leistung tatsächlich auszahlt und es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, etwas Geringeres zu wählen?

Heute gibt es tragbare PC-Konsolen, auf denen sowohl God of War als auch Halo ausgeführt werden können.

Wann wird sich das also ändern, oder sind Videospiele, wie wir sie heute kennen, tot? Leider habe ich darauf keine gute Antwort. Klar ist, dass etwas weichen muss. Die immer teurere Spieleentwicklung erfordert offensichtlich höhere Spieleverkäufe, und höhere Spieleverkäufe erfordern mehr verkaufte Konsolen.

Eine nicht allzu unvernünftige Vermutung ist, dass wir in kürzerer Zeit, als Sie vielleicht denken, Konsolen von Microsoft und Sony bekommen werden, die deutlich PC-ähnlicher sind, als sie es bereits sind. Dies wird es ihnen ermöglichen, sowohl eine niedrigere als auch eine höhere Leistung anzubieten, und wir könnten sogar sehen, dass sie ihre eigenen Gaming-Dienste für den PC auf den Markt bringen. Microsoft hat das bereits, aber das Microsoft Store ist ziemlich einfach, abgesehen davon, dass es als Game Pass Zuhause dient. Vielleicht könnten Microsoft und Sony gemeinsam einen Store eröffnen und Steam übernehmen? Einfach so weiterzumachen wie heute, denke ich, ist für eine weitere Generation einfach nicht möglich, es wird sich etwas ändern müssen, aber was?