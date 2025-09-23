Stehen die Nominierten für das Spiel des Jahres schon fest? Wir diskutieren in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Es kommt die Zeit des Jahres, in der wir unsere ganze Zeit damit verbringen, darüber zu diskutieren, welche Spiele die besten sind. Ja, die Preisverleihungssaison rückt näher, und obwohl The Game Awards zum Beispiel im Dezember stattfinden wird, fühlt es sich so an, als ob die Hauptanwärter bereits klar sind.

Mit Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction, Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II und Hades II, die bald auf den Markt kommen, scheint es, als ob die Top-Titel des Jahres und die Award-Anwärter angekommen sind.

Da dies der Fall ist und einige vielversprechende Projekte wie Ghost of Yotei auf dem Weg sind, sprechen Alex und ich darüber, welche Spiele wir als Anführer des Rudels erwarten und welche unserer Meinung nach aufgrund ihrer Veröffentlichung oder einfach nicht in der Lage sein könnten, mit dem Rest des Rudels mitzuhalten, wie Indiana Jones and the Great Circle, Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Doom: The Dark Ages, Borderlands 4 und mehr.

