Stefans Spielejahr 2019 - Einsichten und Vorsätze

Im Zuge unserer großen Retrospektive sprechen wir noch bis zum Ende des Jahres über viele wichtige, große Games, allerdings gab es 2019 für jeden einzelnen von uns auch immer wieder kleinere Themen und Projekte, die besprechenswert waren und sind. Das Redaktionsteam von Gamereactor Deutschland hat in den vergangenen Monaten ganz verschiedene Eindrücke gesammelt und aktuell ist Zeit, um diese persönlichen Dinge in Ruhe anzusprechen. Genau das wollen wir an diesem Wochenende tun, Stefan macht den Anfang.

Das leidige Thema mit dem Tod

Es klingt ein bisschen makaberer, als es gemeint ist, denn 2019 war für mich ein stückweit eine Reise. Nachdem mir Christian im Frühjahr die Zügel von Gamereactor Deutschland in die Hand drückte, um sein Level-Up in einer neuen Ebene auszuleben, habe ich mich gerne in Dinge verrannt, auf die ich selbst keine Antwort finde. Aus spielerischer Sicht begleitet uns das Thema Tod häufig, allerdings sitzen wir meist am längeren Hebel und führen die schärfere Klinge. Dieses Jahr war allen Ernstes eine gute Gelegenheit, um sich mit dem zu beschäftigen, was jedes lebende Wesen irgendwann ereilt. Meine persönlichen Gaming-Highlights verdeutlichen das:

In Sekiro: Shadows Die Twice halten uns eklige Würmer am Leben, in Fire Emblem: Three Houses musste ich lernen, von meinen eigenen Schülern Abschied zu nehmen und Hideo Kojima zeigt uns mit Death Stranding, was auf der anderen Seite vielleicht auf uns wartet. Weil der Tod einen bitteren Nachgeschmack hat und ich euch die Feiertage nicht madig machen möchte, beende ich dieses Thema mit einem heiteren Beispiel: 2019 kam nämlich das neue und seltsam bekannte Steins;Gate: Elite raus, in dem es Hououin Kyouma aufgrund seiner beinahe göttlichen Fähigkeiten am Ende ultimativ gelingt, seine Liebsten vor dem gnadenlosen Schicksal zu retten. Kann ich alles empfehlen, nicht nur wenn es euch mal nicht so gut geht. Rutscht schön vorsichtig ins neue Jahr und danke auch in diesem Jahr für eure Zeit.