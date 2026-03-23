Stefanos Tsitsipas verliert 0:6, 1:6 gegen Arthur Fils: ein Jahr lang in der dritten Runde ausscheiden

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Stefanos Tsitsipas erlitt eine der schockierendsten Niederlagen seiner Karriere, als er beim Miami Open in 55 Minuten mit 0:6, 1:6 gegen Arthur Fils verlor – seine höchste Niederlage aller Zeiten – das fünfte von fünf Spielen, in denen er gegen Fils verlor (überraschend im Vergleich zu den 12 von 13 Spielen, in denen Tsitsipas Alex de Miñaur besiegte).

Während des Spiels beschwerte sich Tsitsipas beim Stuhl-Schiedsrichter darüber, dass das Licht im Stadion zu schwach sei. "Du solltest dich schämen", sagte er zum Schiedsrichter. "Ich kann den Ball nicht sehen, ich weiß nicht, wie er den Ball sehen kann", sagte ein zitternder Tsitsipas, der bereits den ersten Satz verloren hatte.

Der 27-jährige griechische Spieler startete eine vielversprechende Serie beim Miami Open, indem er den Weltranglisten-6 Alex de Miñaur in zwei Sätzen besiegte, wurde jedoch von Arthur Fils, dem 21-jährigen Franzosen, der derzeit auf Rang 31 steht, gedemütigt.

Es waren einige harte Monate für Tsitsipas, der nun auf Rang 51 steht, und seit seinem letzten Turniersieg, den Dubai Tennis Championships im Februar 2025, in keinem Spiel über Runde 3 hinausgekommen ist. Laut Jeu, Set et Maths hat Tsitsipas in seinem ersten Match sechsmal verloren, im zweiten Match neunmal und fünfmal, darunter Miami 2026, in der dritten Runde – ein Mangel an Konstanz, der sich nun über ein Jahr erstreckt und für den ehemaligen Weltranglistendritten sowie Finalisten der Australian Open und Roland Garros enttäuscht.