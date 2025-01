Stéfanos Tsitsipás scheidet in der ersten Runde der Australian Open aus, "vom Karma getroffen"

HQ

Stéfanos Tsitsipás, der einst als einer der vielversprechendsten Tennisspieler seiner Generation galt (er erreichte 2021 und 2023 zwei Grand-Slam-Finals), der bei diesem Hartplatzturnier normalerweise sehr gut gemanagt wurde, enttäuschte bei der Ausgabe 2025 der Australian Open und schied in der ersten Runde aus dem Turnier aus. Er betrachtet es als "Karma", weil er eigentlich mit seinem Bruder Petros Tsitsipas Doppel spielen sollte, sich aber später zurückzog, um sich auf das Einzel zu konzentrieren.

Der Grieche, die Nummer 12 der Welt und in Melbourne an elf gesetzt, verlor bei seinem ersten Sieg gegen einen Grand Slam gegen den 20-jährigen US-Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 42 der Welt, mit 7:5 6:3 2:6. Er glaubt, dass das Turnier seit seinen ersten Australian Open im Jahr 2018 physischer geworden ist. "Ich habe Novak Djokovic besiegt und hatte das Gefühl, dass ich in diesem Spiel nicht die extremste Version meiner selbst übertreffen musste."

Über seine Niederlage hält er sie für "ziemlich ironisch": "Meine ganze Idee war, zu versuchen, tief in die Australian Open zu kommen. Ich wusste, dass das erste, woran ich denken musste, war, nicht Doppel zu spielen. Ich glaube, mich hat das Karma getroffen. Ich war nicht in der Lage, bei der diesjährigen Veranstaltung so zu spielen oder zu spielen, wie ich es mir erhofft hatte. Der ganze Zweck bestand darin, etwas Energie zu sparen und hoffentlich in der tieferen Auslosung des Turniers frischer zu sein."