Steelrising's Cagliostro's Secrets DLC erscheint im November

Nacon and Spiders hat ein Datum festgelegt, an dem sich Steelrising-Spieler darauf freuen können, in den ersten DLC für das Action-RPG zu springen. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass dieser Klumpen von Post-Launch-Inhalten, bekannt als Cagliostro's Secrets, am 10. November 2022 erscheinen wird und dass er eine Reihe neuer Inhalte enthalten wird.

Was diese neuen Inhalte betrifft, so werden uns ein brandneues Level, eine neue Questreihe, ein weiterer Boss, fünf neue Waffen, eine Sammlung neuer Feinde sowie einige Variationen bestehender, zwei neue Charaktere und ein paar Nebenquests versprochen, die Sie sogar zu Orten im Basisspiel zurückbringen.

Die Handlung hinter Cagliostro's Secrets wurde ebenfalls kurz angesprochen, wobei die Pressemitteilung hinzufügte: "In dieser neuen Quest finden Sie sich in einer packenden Geschichte wieder, in der der Agent des Königs, der Comte de Cagliostro, involviert ist. Niemand wird unversehrt zurückkehren, nachdem er das Hôpital Saint Louis erkundet hat - ein neues Gebiet, dessen Geheimnisse von Ludwig XVI. verborgen wurden."

Weiter heißt es: "In diesem dunklen Abenteuer, in dem du Cagliostros von Mesmer inspirierte Maschinen überlisten musst, triffst du auf neue Feinde und schaltest neue Waffen und Kostüme frei. Bist du bereit, die schockierende Wahrheit über die Alchemie zu entdecken, die die Automaten des Königs antreibt?"

Es sollte gesagt werden, dass Sie, um auf diesen DLC zugreifen zu können, die Bastille-Quest im Hauptspiel abgeschlossen haben müssen, was eine ziemliche Entfernung durch die Handlung ist, also stellen Sie sicher, dass Sie diesen Punkt erreichen, bevor Cagliostro's Secrets ankommt, wenn Sie beabsichtigen, am ersten Tag einzusteigen, wenn es auf dem PC ankommt. PS5- und Xbox Series-Konsolen.