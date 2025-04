Steel Seed verzögert die Veröffentlichung auf PC und Konsolen auf den 22. April

HQ

Das Stealth-Action-Adventure Steel Seed kündigt eine leichte Verzögerung der Veröffentlichung für PlayStation, Xbox und PC an. Der Titel von Storm in a Teacup aus Italien, bekannt für Close to the Sun, ist in letzter Minute auf einige Schwierigkeiten gestoßen und hat sich für eine leichte Verschiebung vor einer Reihe von Patches entschieden. Obwohl wir es am 10. April erwartet hatten, wird es nun am 22. April auf allen Plattformen veröffentlicht. Der Marketingmanager von Publisher ESDigital Games, Ilia Svanidze, gab die Entscheidung in einer Pressemitteilung bekannt:

"Seit der Ankündigung des Spiels war euer Enthusiasmus wirklich inspirierend und wir wissen, wie sehr ihr euch auf einen tiefen Einblick in eine düstere Sci-Fi-Zukunft auf allen Plattformen gefreut habt. Deshalb wollen wir ganz offen mit euch sein: Wir sind bei der Durchführung unserer plattformübergreifenden Zertifizierungstests auf einige technische Hürden im Zusammenhang mit der plattformübergreifenden Portierung des Spiels gestoßen. Anstatt die Veröffentlichung auf Konsolen zu überstürzen und eine potenziell schlechte Benutzererfahrung zu riskieren, die schnelles Patchen erfordert, haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung zu verschieben. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Spieler, unabhängig von der Plattform, ein reibungsloses und ausgefeiltes Erlebnis genießen. Wir sind bestrebt, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, alle Versionen für die Markteinführung zu optimieren und zu polieren, damit sie den Standard erfüllen, von dem wir wissen, dass Sie ihn verdienen."

Auf jeden Fall gibt es auf allen Plattformen eine Demo für Steel Seed, ebenso wie unser Interview während der letzten Gamescom, das ihr weiter unten findet.