Steel Hunters Vorschau: Das Multiplayer-Actionspiel von Wargaming ist von World of inspiriert, aber ansonsten ganz anders

HQ

Wargaming neigt dazu, einen ganz bestimmten Stil von Videospielen anzubieten. Der Entwickler ist seit langem für die World of (Tanks /Warships ) Spiele bekannt, Titel, die strategische Multiplayer-Kriegsführung mit einem breit angelegten Live-Games-as-a-Service-Ansatz kombinieren. Ob das nun dein Ding ist oder nicht, es scheint für Wargaming und seine Fans zu funktionieren, weshalb es nicht wirklich eine Überraschung ist, dass der nächste Titel diesem Beispiel folgen wird. Zugegeben, das kommt nicht in Form eines World of Spiels oder gar eines historisch genaueren Projekts. Stattdessen hat Wargaming sein neues Team aus Guildford damit beauftragt, einen kompakteren Multiplayer-Action-Titel zu entwickeln, der sich um Mech-Kriege dreht. Es ist bekannt als Steel Hunters, und es ist ein Spiel, von dem ich nach einem Besuch im Guildford-Studio von Wargaming die Gelegenheit hatte, einen guten Teil davon zu spielen.

HQ

Aus der Gameplay-Perspektive könnte sich Steel Hunters nicht weniger wie ein Wargaming -Titel anfühlen. Du wählst einen von mehreren verschiedenen Hunters - das sind Mechs, die von einem menschlichen Charakter gesteuert werden, der in den Anzug selbst eingepfropft wurde - und dann wirst du mit einem Verbündeten auf ein Schlachtfeld geworfen und musst dich fünf anderen Paaren stellen. Ja, in vielerlei Hinsicht ist es ein Battle Royale, aber es gibt keine schrumpfenden Zonen und nur begrenzte Beutemöglichkeiten, da du stattdessen deine Macht verbesserst, indem du computergesteuerte Feinde besiegst, Erfahrung und kleinere Beute von ihnen sammelst, um die Stärke und das Potenzial deines Mechs zu verbessern. Wenn du schließlich auf ein feindliches Duo triffst, bricht die Hölle los und du findest dich in einem Titanfall -ähnlichen Kampf wieder, in dem du schießen und Fähigkeiten einsetzen musst, um den Schild des gegnerischen Mechs zu verringern und dann den Gesundheitsbalken zu entfernen, um ihn zu eliminieren. Der Haken an dieser Stelle ist, dass du respawnen kannst, vorausgesetzt, dein Teamkollege ist am Leben und wohlauf. Wenn ihr beide besiegt werdet, ist das Spiel vorbei, was bedeutet, dass es etwas weniger bestrafend ist als ein traditionelles Battle Royale, aber in Bezug auf Teamplay und Zusammenarbeit genauso anspruchsvoll ist.

Dieses Gameplay-Setup funktioniert eigentlich recht gut und hat eine sehr schlanke und intuitive Struktur. Wir sprechen hier nicht von einem Spiel mit tonnenweise Fortschritten oder Buildcrafting-Tiefe. Jeder Mech hat einen bestimmten Archetyp und eine Reihe von Fähigkeiten, die du schon vor dem Matchmaking definierst, und wenn du in ein Spiel einsteigst, verbesserst du nur deine Schilde, deinen Schaden oder schaltest den Zugang zu mächtigeren Fähigkeiten frei. Dies geschieht durch Stufenaufstieg, durch das Sammeln von Erfahrung, die aus so ziemlich allen erdenklichen Quellen fallen gelassen wurde, und durch das Finden und Einfügen von farbcodierten Stufengegenständen in deinen Build. Zum Glück erfordert das alles nicht viel Nachdenken, da man sich so ziemlich alles schnappen kann, was das Spiel einem erlaubt, um seinen Mech zu verbessern, und den Fokus letztendlich vollständig auf die Action verlagert.

Werbung:

Für die PvE-Seite des Spiels ist das ziemlich einfach. Es ist vielleicht das wichtigste Element der Action, da es definiert, wie schnell sich die Stärke deines Mechs verbessert, aber es ist auch das am wenigsten mechanisch komplexe, da die computergesteuerten Feinde in den besten Zeiten ein kleines Problem darstellen. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Arten von Feinden mit unterschiedlicher Stärke, die jeweils unterschiedliche Belohnungen bieten, und das zusätzlich zu einigen Herausforderungen, die auftauchen könnten, sei es das Entdecken eines Schlüssels zum Öffnen eines Tresors oder ein wirklich mächtiger Feind, der irgendwo in der Welt auftaucht. Dieser Teil des Gameplays bedeutet, dass du immer etwas zu tun hast, aber es ist das PvP, in dem Steel Hunters gedeiht.

Der Kampf zwischen Mech und Mech kann absolut chaotisch sein. Wargaming hat Steel Hunters auf ähnliche Weise wie World of Tanks aufgebaut, was bedeutet, dass die Karten sehr destruktiv sind. Wenn man bedenkt, dass dieses Spiel auch schwere Panzer gegen kolossale Mech-Anzüge eintauscht, die meterhoch sind, wurde die Zerstörung noch weiter erhöht, damit die meisten Gebäude auch leicht umgestürzt werden können. Wenn man das berücksichtigt und sich vorstellt, dass zwischen vier und 12 Mechs gegeneinander antreten, bekommt man eine Vorstellung davon, wie verrückt die Action sein kann. Es könnte explosive Artillerie vom Himmel regnen, Kugeln, Raketen und Railgun-Granaten durch die Luft rasen, und aus der Ferne donnern schwere Schritte. Der Maßstab ist etwas, das Wargaming recht gut hinbekommen hat, und das liegt zum Teil an den komplizierten Hunter -Designs, die sich äußerst einzigartig und frisch anfühlen.

Werbung:

Im Moment stehen etwa sieben Hunters zur Auswahl und keines davon passt zu einer bestimmten Designphilosophie. Es gibt humanoide Krieger, die Marines oder Scharfschützen darstellen, mehrbeinige Krustentier-ähnliche Anzüge und sogar eine tierische Bären- oder Raubkatzenvariante. Keiner der Hunters hat die gleichen Fähigkeiten, Waffen oder Angriffsmethoden, sie spielen sich alle unterschiedlich, sei es auf Distanz, aus nächster Nähe, als tankiger Frontkämpfer oder als flinke Bedrohung mit hohem Schaden, und sie stechen auch alle durch ihr Aussehen hervor. Wargaming hat sich in der Designphilosophie von Hunter eindeutig weiterentwickelt und das schleicht sich auch in das Gameplay ein, da es dem Spieler ermöglicht, viel Abwechslung in der Art und Weise zu haben, wie er jedes Match angeht.

Was ich sagen möchte, ist, dass nach mehreren Stunden Steel Hunters die Gameplay-Schleife für mich anfing, ihre Wunder zu verlieren. Die Matches dauern in der Regel etwa 10-15 Minuten und die Schleife in jedem Match ist unglaublich ähnlich und neigt aufgrund ihrer sehr starren Struktur nicht dazu, viel Abweichung zu haben. Es ist raffiniert, ohne Zweifel, aber es wirkt auch ein bisschen wie ein One-Trick-Pony. Da Charakter-Archetypen für die Designphilosophie von Steel Hunters so wichtig sind, fehlt hier die typische Art des Fortschritts, der Aufwertung und der Anpassung der World of -Spiele oder fühlt sich weniger entscheidend an. Es gibt Technologiebäume für jeden Hunter, in denen du verdiente Ressourcen ausgeben kannst, um jeden Charakter zu verbessern, aber gleichzeitig fühlt es sich in dieser aktuellen Version nicht so wirkungsvoll an. Stell dir im Wesentlichen einen Helden-Shooter vor, in dem du jeden Helden durch einen Skill-Baum um einen kleinen Betrag verbessern kannst. Es gibt zwar eine Idee, aber die sehr definierte Natur jedes Helden bedeutet tendenziell, dass dies weniger wichtig ist als beispielsweise World of Tanks, wo ein Upgrade dein Fahrzeug dank verbessertem Schaden, Reichweite, Genauigkeit, Panzerung und Durchschlagskraft brandneu wirken lassen könnte.

Außerdem, und ja, mir ist klar, dass dieses Spiel erst einmal in den Early Access kommt, aber es gibt noch Arbeit an der Präsentation, da insbesondere das HUD in keiner Weise eine Schönheit ist... Und die allgemeine Farbpalette und das künstlerische Thema fühlen sich ein wenig wie ein typisches postapokalyptisches Setup an. In dieser Hinsicht ist das alles ein wenig fad.

Ich schätze jedoch den optimierten Gameplay-Ansatz sehr, und die Tatsache, dass sich das Gameplay etwas langsamer und strategischer spielt, wird zweifellos ein Hauch frischer Luft für die vielen da draußen sein, die das Tempo von Apex Legends und Fortnite heute zu viel finden. Wargaming hatten eine Idee und eine demografische Entwicklung für dieses Spiel im Kopf und sie haben sich mit bewundernswerter Tiefe an dieses Konzept gehalten. Ob das ausreichen wird, um sich von Steel Hunters abzuheben und in einem Live-Service-GaaS-Markt zu gedeihen, der feindseliger denn je ist, bleibt abzuwarten. Wargaming hat jedoch ein paar Tricks im Ärmel, um das zu überwinden, und dazu gehört auch, dass dieses Free-to-Play-Spiel in den ersten Monaten oder so völlig nicht monetarisiert wurde, was es den Fans ermöglicht, in die Action einzusteigen, einen Vorgeschmack zu bekommen und während der ersten, von der Community gesteuerten Early-Access-Phase festzustellen, ob Steel Hunters für sie geeignet ist. Mit einem umfangreichen Live-Plan, der als Teil davon und darüber hinaus kommt, einschließlich Saisons, die neue Hunters, Karten, Modi und die typische Auswahl an kosmetischen Gegenständen und dergleichen hinzufügen, hat Wargaming große Ambitionen für Steel Hunters, und obwohl es definitiv seinen Zweck als schnelle und taktile Multiplayer-Action zu erfüllen scheint, bleibt abzuwarten, ob es mehr als das sein kann. Wir müssen nur abwarten, wann der Titel am 2. April in den Early Access auf dem PC kommt.