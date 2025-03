Steel Hunters ' Saisons dauern jeweils etwa 12 Wochen

HQ

Nächste Woche, am 2. April, wird Wargaming seinen kommenden Live-Games-as-a-Service-Titel Steel Hunters in den Early Access für PC einführen, ein Projekt, das zwar einige Ähnlichkeiten mit den Titeln des Entwicklers World of Tanks /Warships aufweist, sich aber in vielen anderen Metriken und Bereichen stark unterscheidet. Von vielen davon haben wir euch in unserer letzten Vorschau des Spiels erzählt, die ihr hier lesen könnt.

Aber da Steel Hunters ein Live-Setup haben wird, wenn auch eines ohne Monetarisierung zu Beginn des Early Access-Laufs, was bedeutet das für die Spieler? Kürzlich haben wir mit Creative Director Sergey Titarenko und Narrative Designer Ed Gentry gesprochen, um alles über dies und mehr zu erfahren.

Als wir zunächst nach den Live-Plänen gefragt wurden, sagte uns Titarenko: "Nun, wir werden mit der Formel experimentieren. Natürlich ist das, was wir als Kernmodus veröffentlichen, etwas, bei dem wir nicht aufhören werden. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir testen und erforschen. Es ist noch zu früh, um dies zu verraten, aber erwarten Sie vielleicht eine Erhöhung der Anzahl der Spieler im Kader oder vielleicht sogar das Spiel Seite gegen Seite. Wir hören viel Feedback von unseren Spielern und versuchen, etwas zu konzipieren, das für sie von Interesse ist."

Titarenko ging dann noch einen Schritt weiter und sprach über den Zeitpunkt der einzelnen Inhaltsaktualisierungen. "Ja, es wird alle 12 Wochen einen Rhythmus geben. Es wird etwas geben. Dieses Spiel wird von Battle Pass-Veröffentlichungen und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in jedem Battle Pass angetrieben, also eine Kombination aus Charakteren, Skins, zusätzlichen Inhalten und manchmal vielleicht neuen Modi."

Daraufhin hatten Titarenko und Gentry ein Hin und Her, in dem sie dem Thema noch etwas Farbe verliehen haben.

"Aber ja, wir wollen regelmäßige Updates und häufige Veröffentlichungen haben", sagte Titarenko. "Jede Saison enthält zwei Battle Passes und geht weiter und weiter."

"Ich würde sagen, es liegt ein echter Fokus auf dem Feedback der Spieler." Gentry fuhr fort. "Wenn die Spieler also denken, dass es bereit ist, dann wird das eine Motivation sein, denke ich."

"Und wie man über den Handlungsbogen in jeder Staffel sagen kann", fügte Titarenko hinzu. "Ja, wir werden also in jeder Staffel definitive Handlungsbögen haben."

"Ja, wir werden also auch in jeder Staffel definitive Handlungsbögen haben." Adel gekrönt mit. "Wir hoffen also, dass wir die große Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt mit etwas Explosiverem abstimmen können. Ein bisschen Zeit, um sich aufzubauen und dann richtig loszulegen."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit den beiden unten ansehen, um mehr über die Erzählstruktur von Steel Hunters zu erfahren, was zur Erstellung eines Hunter -Charakters gehört, warum sie den Early-Access-Weg eingeschlagen haben und vieles mehr.