Stede Bonnet und Blackbeard sind zurück im Trailer zur zweiten Staffel von Our Flag Means Death

Während Black Sails nach wie vor meine persönliche Lieblings-Piraten-TV-Serie ist, ist die Comedy-Serie Our Flag Means Death, in der Rhys Darby als Gentleman Pirate, Stede Bonnet und Taika Waititi als berüchtigter Blackbeard zu sehen sind, definitiv ganz oben.

Die Show ist eine parodieartige Serie, die sich über Haudegen lustig macht, und nach der allgemein gut aufgenommenen ersten Staffel wurde bereits ein zweiter Ausflug gedreht und kann bereits im Oktober dieses Jahres in See stechen.

Die zweite Staffel, die am 5. Oktober 2023 zu Max kommt, verspricht weitere alberne Ausflüge, und obwohl nicht erwähnt wird, wann die Serie in Regionen ohne HBO debütieren wird (wie Großbritannien, wo die Serie auf BBC und BBC iPlayer ankam), haben wir einen Trailer, der ankündigt, was auf Lager sein wird. Fangen Sie das unten an und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, ob Sie die Comedy-Serie sehen werden.