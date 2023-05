Steckt Pedro Pascal wirklich in der Rüstung des Mandalorianers?

HQ

Wie wir alle wissen, war es in der ersten Staffel der Disney+-Serie The Mandalorian Pedro Pascal in Din Djarins Anzug, was nicht mehr immer der Fall ist. The Last of Us Star hat weder die Zeit noch die Lust, in glänzender Rüstung und Helm herumzulaufen, und leiht dem Charakter jetzt nur noch seine Stimme. Stattdessen trägt Brendan Wayne in der neuesten Staffel den Anzug, weil auch Pascals Körper nicht mithalten kann.

"Es gab eine lange Menge an Experimenten, ich war viel im Anzug, und ehrlich gesagt war mein Körper der Aufgabe nicht gewachsen, was die vier Monate angeht. Aber jetzt haben wir es herausgefunden, was super cool ist, und erstaunlicherweise gab es mir die Möglichkeit, etwas anderes zu tun."

Danke, The Hollywood Reporter.