Steamworld Quest: Version 2.0 fügt NG+ und neuen Schwierigkeitsgrad ein

Steamworld Quest: Hand of Gilgamech wurde Ende April veröffentlicht, doch seitdem war Entwickler Image & Form nicht tatenlos und hat ihr Spiel stetig weiterentwickelt. Mit dem neuesten Update wird ein New Game+ eingeführt, das eure freigeschalteten Karten und Gegenstände in einen weiteren Spielverlauf übernimmt. Mit diesen zusätzlichen Möglichkeiten dürft ihr beispielsweise den neuen Schwierigkeitsgrad Legend Remix ausprobieren, der das Gameplay in einigen Belangen verändert - der Modus ist übrigens ausschließlich für Abenteuer verfügbar, die das Rollenspiel bereits abgeschlossen haben.

Darüber hinaus gibt es eine neue Kunstgalerie mit zahlreichen Illustrationen, sowie einer Jukebox, mit der ihr den Soundtrack genießen könnt. Der steht neuerdings auch bei Anbietern, wie Apple Music, Spotify, Steam bereit, falls ihr nebenbei etwas für eure Ohren braucht. Kleinere Anpassungen gibt es ebenfalls, aber da war nichts Weltbewegendes bei. Im Trailer erfahrt ihr alles weitere.

You watching Werben