Steamworld Heist II Vorschau: Der August könnte bereits einen erfolgreichen Indie haben

Die SteamWorld-Serie ist berüchtigt dafür, dass sie ständig in Frage stellt, was wir von ihren Spielen erwarten. Wir hatten Tower-Defense-Titel, Metroidvanias, Plattformer, und jetzt, im August, reiht sich eine weitere rundenbasierte Strategie in Steamworld Heist II ein. Dieses Spiel knüpft an die Ereignisse des Originals an und dreht sich um Captain Leeway, den Nachfahren des legendären Entdeckers und Protagonisten des ersten Titels, Captain Piper Faraday, und fordert die Spieler auf, ihre Stiefel zu schließen und mit dem Draufgängern zu beginnen, um den Namen dieses jüngeren Kapitäns neben seinem Vorgänger in die Geschichte zu schreiben.

Da die Veröffentlichung für den 8. August geplant ist, hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe von Steamworld Heist II als Teil eines Vorschaufensters zu testen, das einen kurzen Vorgeschmack auf Summer Game Fest in Los Angeles Anfang des Monats enthielt. Während ich gleich auf die Details eingehen werde, möchte ich zunächst alle Bedenken bestätigen und ausräumen, die Sie haben oder auch nicht. Steamworld Heist II entwickelt sich zu einem absoluten Knaller.

Das charakteristische Gameplay des Originals, das rundenbasierte Bewegungen und Angriffe mit Zielmechaniken und Tonnen von Umweltzerstörung kombiniert, wurde dieses Mal beibehalten und verbessert. Das Gameplay fühlt sich intuitiv und leicht zu erlernen an, aber mit jeder Menge Tiefe und Spieler-Agency, die es dir ermöglicht, kreativ zu werden, wie du Kämpfe angehst. Du kannst den direkten Weg nehmen und deine Steambots in Deckung bringen, während du klare und sichere Schüsse landest, um Bedrohungen auf deinem Weg zu beseitigen, oder du kannst abprallende Elemente und ätzende oder zerstörerische Fässer verwenden, um Gruppen von Feinden auszuschalten oder eine Bedrohung zu neutralisieren, die sich außerhalb der unmittelbaren Schusslinie befindet. Das Basis- und Kern-Gameplay ist hier so einfach und leicht zu verstehen, wie es nur geht, aber Thunderful Development ermöglicht es dir, deinem Spiel mit diesen kniffligeren Mechaniken etwas Flair zu verleihen.

Das Entwicklerteam hat auch diesen einfachen, aber tiefgründigen Ansatz gewählt und versucht, ihn überall in dieses Spiel zu integrieren. Die Fortschritts- und Upgrade-Suite ist so gestaltet, dass sie sich unkompliziert anfühlt und dennoch eine willkommene Komplexität aufweist. Du kannst alle Arten von verschiedenen Bots rekrutieren, um dich deiner verwegenen Crew anzuschließen, von denen jeder in einen von einer Vielzahl einzigartiger Jobtypen passt, die durch das Sammeln von Erfahrung durch das Abschließen von Levels verbessert und erweitert werden können. Wenn du einen Job verbesserst, schaltest du Upgrades aus einem einfachen Skill-Baum frei, der entweder in Form von neuen Fähigkeiten oder passiven Fähigkeiten kommt, die die Kampfeffizienz verbessern, und du kannst leicht zwischen den gewünschten Fähigkeiten wechseln und sogar verschiedene Jobs miteinander kombinieren, damit sich die Charaktere wirklich abheben und so spielen, wie du es willst. Hinzu kommt ein System, mit dem du dein U-Boot-Schiff anpassen kannst, indem du es mit mächtigeren Waffen und mehr Verteidigungsausrüstung ausstattest, was sich im Kampf gegen Marineschiffe auf offener See als nützlich erweist.

Dies bringt mich zu einem der einzigartigeren und neuen Elemente von Heist II: Es ist das Marine-Gameplay. Anstatt sich einfach durch eine Erzählung zu arbeiten, die dich ständig zwischen den Levels bewegt, hat Thunderful eine Oberwelt eingebaut, die du zwischen dem Finden und Starten von Missionen frei erkunden kannst, indem du dein U-Boot steuerst. Die Welt ist voller kleiner Geheimnisse und Ecken, die es zu entdecken gilt, und beherbergt auch rivalisierende und computergesteuerte Schiffe, die dich angreifen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Um zurückzuschlagen, musst du die Steuerbord- und Backbordwaffen deines Schiffes ausrichten und zielen, um die Bedrohung zerstören zu können, bevor sie dich zerstört. Es ist sehr einfach und besteht nur aus ein paar Mechaniken, aber es ist eine willkommene Ergänzung, die dem SteamWorld-Erlebnis ein kleines Extra hinzufügt und das rundenbasierte strategische Gameplay der eigentlichen Missionen aufbricht.

Für diejenigen, die sich über den Ton dieses Spiels wundern, bleibt auch der charakteristische SteamWorld-Charme und -Humor erhalten. Obwohl es sich um eine größtenteils neue Besetzung von Charakteren handelt, fühlen sie sich alle definiert und detailliert an und so, als ob man sie schon viel länger kennt als bisher. Außerdem schafft es Thunderful, die Erzählung als zentralen und interessanten Faktor beizubehalten, indem es Textdialoge mit vertonten Zwischensequenzen ausbalanciert, die beide zusammenarbeiten, um ein großartiges Gefühl für das Abenteuer zu vermitteln, auf das Sie sich begeben. Wäre es schön, die Dialoge durchgehend vertont zu haben? Absolut, aber der Text ist normalerweise recht prägnant und überfordert den Spieler nicht, so dass er in der Praxis gut funktioniert.

Thunderful hat auch dafür gesorgt, dass die Ästhetik und das Thema von SteamWorld auch in Heist II erhalten und akzentuiert werden, mit mehr von der großartigen handgezeichneten Kunst und dem Stil, der jede Menge Details und auffällige Versatzstücke bietet. Es kombiniert dies dann wieder einmal mit einem thematischen und eingängigen Soundtrack von Steam Powered Giraffe, der jeden Freibeuter dazu bringen würde, aufzustehen und einen kleinen Jig zu machen.

Während ich noch ein wenig warten und mehr Zeit damit verbringen werde, auf die kommende Rezension zu warten, bevor ich tiefer in die Fortschrittssysteme und die vielen verschiedenen Arten von Waffen und Werkzeugen eingehe, die ihr erwerben könnt, werde ich jetzt sagen, dass Steamworld Heist II genau das zu sein scheint, was wir wollen; ein reichhaltigerer und mechanisch tiefgründigerer Nachfolger des bereits brillanten Heist. Es ist charmant, entzückend, einfach und doch mit Tiefgang, hat abwechslungsreiche Missionen, die herausfordern, aber nicht überwältigen (es sei denn, Sie wollen es, da es mehrere Schwierigkeitsoptionen zur Auswahl gibt) und beweist einmal mehr, warum wir die SteamWorld-Serie und ihre kreativen Tendenzen weiterhin lieben und schätzen. Thunderful scheint hier auf der Suche nach einem weiteren Indie-Gewinner zu sein.