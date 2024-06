Steamworld Heist II ist etwa 30 Stunden lang

HQ

Steamworld Heist II wird Anfang August für PC und Konsolen erscheinen, aber wir hatten bereits die Gelegenheit, das Spiel in einer Vorschau zu spielen, die ihr hier ausführlich lesen könnt.

Während unserer Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest hatten wir die Gelegenheit, Petter Magnusson von Thunderful zu treffen, um mehr über diese rundenbasierte Strategiefortsetzung zu erfahren, einschließlich der Frage, wie lange es tatsächlich dauern wird, bis sie abgeschlossen ist.

"Ja, dieses Spiel dauert fast 30 Stunden. Und ja, es ist immer noch wie eine Hauptstory-Kampagne. Es gibt wahrscheinlich noch mehr als das, wenn Sie alles tun wollen. Aber es gibt Entscheidungen auf dem Weg, welche Missionen du abschließen möchtest. Man muss nicht alle machen, aber es ist eine ziemlich verwickelte Geschichte, die mit dieser Crew beginnt, wie ich bereits erwähnt habe. Und ja, nun, sie versuchen herauszufinden, was mit diesem Ozean hier passiert ist."

Sehen Sie sich das Interview unten an, um mehr darüber zu erfahren, was das neue Marinesystem so besonders macht und warum Thunderful nach fast einem Jahrzehnt Abwesenheit von der Serie eine Heist-Fortsetzung machen wollte.