HQ

Wir müssen die Leute von Thunderful Development für die Arbeit, die sie an der SteamWorld-Franchise leisten, wirklich schätzen. Diese kleinere Serie bietet mehr Tiefe und Vielfalt als viele AAA-Zeltstangen, und das zusätzlich zu den straffen und fesselnden Erlebnissen. Steamworld Heist II ist, wie ich in meiner letzten Vorschau angedeutet habe, eine weitere Fortsetzung dieser Form.

HQ

Heist II knüpft an die Ereignisse des ersten Spiels an und folgt Captain Leeway und seiner Crew von Steambots, während sie die Great Sea erkunden und herauszufinden versuchen, warum das zum Überleben notwendige Süßwasser plötzlich giftig und eine der Hauptursachen für Rost geworden ist. Diese Reise führt die Besatzung in ihrem mobilen U-Boot in verschiedene Biome, um sich gefährlichen Piraten zu stellen, der Marine zu entkommen und sich durch verschiedene Upgrade-Systeme stetig zu verbessern und mächtiger zu werden.

Wie im Originalspiel dreht sich das Gameplay hauptsächlich um rundenbasierte Strategiekämpfe, bei denen du deine Steambot-Crew in Schlachten gegen verschiedene Feindtypen befehligst. Dies ist eine sehr einfache Kampfsuite, bei der jeder Charakter mindestens zwei Aktionen pro Runde hat (bei bestimmten Fähigkeitskombinationen können es mehr sein), um sich zu bewegen und zu schießen, eine Granate zu werfen und eine Fähigkeit einzusetzen, oder eine Waffe zu bewegen und nachzuladen, zum Beispiel. Das Kerndesign ist sehr einfach zu verstehen, aber es wird plötzlich schwieriger zu meistern, wenn man Umweltgefahren, zusätzliche Herausforderungen und Ziele, unterschiedliche Gegnertypen, einzigartige Charakterklassentypen und Fähigkeiten und so weiter in die Gleichung einfügt. Während du im Wesentlichen nur ein rudimentäres Wissen über Strategie brauchst, um einen Fuß in die Tür von Heist II zu bekommen, musst du dir Zeit nehmen, dich strategisch bewegen und zuschlagen und alles in deiner Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass deine Steambots im Kampf verschrottet werden.

Werbung:

Zugegeben, es gibt keine große Sorge, einen Bot in Aktion zu verlieren, da er nach einer Ruhephase nach einem der Tageszyklen des Spiels einfach wieder zur Auswahl stehen wird, aber da jedes Level eine Reihe von Sternen zum Sammeln hat, wirst du keinen Stern verlieren wollen, wenn du einen deiner Bots im Kampf nicht beschützt hast. Es mag einfach erscheinen, aber wenn du auch noch auf der Uhr stehst oder epische Beute aufheben oder eine zusätzliche Herausforderung abhaken musst, während du das Kernziel erfüllst, wird es plötzlich viel stressiger. Und du brauchst Sterne als neue Teile der Weltkarte, und die Geschichte ist oft hinter der Anzahl der Sterne gebunden, die du in jeder Region erworben hast.

Was die Erkundung außerhalb des Kampfes betrifft, so ist dies der Hauptbereich, in dem Thunderful im Vergleich zum ersten Spiel einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt kannst du dich mit deinem U-Boot-Fahrzeug frei auf einer Oberweltkarte bewegen, um Geheimnisse zu entdecken, feindliche Schiffe zu bekämpfen, die in Echtzeitkämpfen auf den Wellen patrouillieren, und dich einfach zu und von den Levels zu bewegen. Es ist eine großartige Idee, die meiner Meinung nach den Ball etwas verloren hat, da das Fehlen einer Minikarte bedeutet, dass man sich leicht verlaufen kann und die Weltkarte manuell öffnen muss, um die nächste Vorgehensweise zu bestimmen. Eine rudimentäre Minimap würde hier Wunder bewirken.

Werbung:

Wenn man sich die Anpassungs- und Fortschrittssuite ansieht, hat Thunderful wieder einmal einen ziemlich guten Job gemacht. Die Art und Weise, wie man die Expertise eines Charakters mit einer Klasse durch Erfahrung im Kampf aufleveln und diesen Charakter dann zu einer anderen Klasse wechseln kann, indem man seine ausgerüstete Primärwaffe ändert, um seine Expertise an anderer Stelle zu erhöhen, und dann die Fähigkeiten beider Klassen kombiniert, so dass man einen Best-of-Both-Worlds-Ansatz erhält, ist absolut hervorragend. Sie können die klaren Stärken des hochmobilen Flanker mit dem Frontlining Brawler mischen oder stattdessen etwas Seltsameres wie ein Sniper erstellen, das mit baubaren Engineer -Elementen ausgestattet ist. Die Optionen hier bedeuten, dass es keine ernsthaften Schienen gibt, die das Team, das du zusammenstellst, oder die Charaktere, die du rekrutieren möchtest, einschränken, was durch die Tatsache verstärkt wird, dass jeder Charakter jede Waffe verwenden und alle Gegenstände/Verbrauchsgegenstände ausrüsten kann. Das Buildcrafting in diesem Spiel ist so einfach, aber breit gefächert, dass es wirklich lobenswert ist.

Und dann ist da noch die Ästhetik. Thunderful hatte Jahre Zeit, das SteamWorld-Thema konsequent zu verfeinern, und in Heist II erhalten wir nur ein weiteres Beispiel dafür, wie weit das gekommen ist. Obwohl es keine gesprochenen Dialoge gibt (was ein wenig enttäuschend ist, wenn man bedenkt, wie viele SteamWorld-Spiele es gab), hat jeder Charakter immer noch so viel Charme und eine tiefe Persönlichkeit. Die Welt ist ähnlich, mit vielen Details und einer Atmosphäre, die sich unglaublich lebendig anfühlt, besonders wenn man Hub-Orte besucht und der neueste Soundtrack von Steam Powered Giraffe zu spielen beginnt, der Shanty- und nautische Klänge liefert, die ein zusätzliches Maß an Authentizität verleihen. Man kann nicht anders, als sich in die Ästhetik zu verlieben.

HQ

Es gibt jedoch noch ein paar andere Wachstumsschmerzen, aber das sind meist kleinere Elemente, die das Spiel ein wenig verfeinern könnten, wenn man es in Angriff nimmt. Die Möglichkeit, die Bewegungsaktion eines Charakters rückgängig zu machen, bevor er versucht, Schaden anzurichten oder seinen Zug im Kampf zu beenden, würde das Steuerungssystem manchmal weniger frustrierend machen. Die Zielmechanik im Kampf könnte auch ein wenig Arbeit vertragen, vor allem bei der Verwendung von Scharfschützengewehren, die es dir ermöglichen, einige verrückte Querschlägerschüsse zu landen - oder zumindest würde es das tun, wenn das Fadenkreuz nicht häufig zurückgesetzt wird, wenn du dich leicht aus dem Bild bewegst... Aber auch hier handelt es sich um kleinere Unannehmlichkeiten, die nur zu kleineren Frustrationen führen, da es größtenteils so aussieht, als hätte Thunderful mit Heist II eine ausgewogene, abwechslungsreiche und unterhaltsame Fortsetzung abgeliefert.

Es ist wahrscheinlich keine große Überraschung für viele zu hören, dass Steamworld Heist II ein ziemlich hervorragendes Strategiespiel ist, wenn man bedenkt, dass das erste Spiel auch fantastisch war. Thunderful hat eine Fortsetzung abgeliefert, die sich wie eine Weiterentwicklung des Formats anfühlt, das das erste Spiel so besonders gemacht hat, mit einer reichhaltigen Ästhetik, großartigen Buildcrafting- und Fortschrittssystemen, engen Kämpfen, besserer Erkundung und dem typischen SteamWorld-Charme, der aus jeder Ritze schleicht. Egal, ob Sie ein SteamWorld-Fan sind oder nicht, Sie sollten es mit Heist II versuchen.