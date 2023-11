SteamWorld Build kommt am ersten Tag in den Xbox Game Pass

HQ

The Station hat angekündigt, dass es dazu beitragen wird, das Xbox Game Pass-Line-up im Dezember zu stärken, wenn SteamWorld Build sein Debüt gibt, da das Simulationsspiel am ersten Tag, wenn es am 1. Dezember startet, offiziell in das Xbox Game Pass-Portfolio aufgenommen wird.

Wie in einem Xbox Wire-Blogbeitrag mit einem Interview mit dem Chef der SteamWorld-Reihe, Brjann Sigurgeirsson, enthüllt, wird in dem Artikel auch darauf hingewiesen, wie das nächste SteamWorld-Spiel aussehen könnte:

"Ich denke, The Station hat bewiesen, dass wir SteamWorld in jede Richtung führen können. Es gibt diesen internen Witz, dass der nächste eine Dating-Simulation sein sollte. Und es ist ein Witz, bis wir... Mach dieses Spiel."

SteamWorld Build wird auch für PC, PlayStation und Nintendo Switch erscheinen, wenn es in ein paar Wochen erscheint.