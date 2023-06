SteamWorld Build erhält neuen Gameplay-Trailer

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir eine neue Installation in der skurrilen und oft geradezu brillanten SteamWorld-Franchise bekommen haben. Der letzte Titel war SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, der 2019 veröffentlicht wurde, aber das wird sich mit SteamWorld Build ändern.

Es wurde Anfang dieses Jahres angekündigt und hat tatsächlich eine spielbare Demo auf Steam. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wir wissen, dass dieser SteamWorld-Konstruktions- und Managementsimulator später in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen wird.

Jetzt haben die netten Leute von The Station und Thunderful Publishing einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, um zu zeigen, was uns erwartet. Sie finden das Video unten, und wir müssen sagen, dass es wirklich gut aussieht.