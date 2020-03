Steam-Termin für Outer Wilds bekannt

Letztes Jahr sind zwei sehr unterschiedliche Spiele mit ähnlichem Thema erschienen, die ein regelrechtes Namenschaos angerichtet haben. Gemeint ist Obsidian Entertainments The Outer Worlds und das Sci-Fi-Adventure Outer Wilds, das bei Team Outer Wilds und Mobius Digital entsteht. Dieses Game wurde vor zehn Monaten zeitexklusiv im Epic Games Store veröffentlicht und nun ist das Datum der Steam-Version bekannt geworden. Am 18. Juni werden Spieler in der Lage sein, den Titel auf der Distributionsplattform von Valve zu spielen. Weitere Infos gibt es nicht, aber unsere Kritik verrät euch alles Wissenswerte über den prachtvollen Indie-Titel.