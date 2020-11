You're watching Werben

Der Steam Herbst-Sale hat heute begonnen und bringt uns wie immer heftige Rabatte für eine große Auswahl an Spielen. Bis zum 1. Dezember läuft der Sale und beinhaltet Titel wie Death Stranding, Doom Eternal oder auch Ori and the Will of the Wisps.

Zusätzlich wurden die Nominierungen für die Steam Awards eröffnet, bei denen in zehn Kategorien (wie ''Werk der Liebe'' oder auch ''Innovatives Gameplay'') für eure Lieblinge abstimmen könnt.

Hier eine kleine Auswahl der Angebote: