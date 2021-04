Steam-Release von Huntdown bringt zeitexklusiven Arcade-Modus

You're watching Werben

Im Mai 2020 wurde der Action-Side-Scroller Huntdown für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC-exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht. Am 12. Mai 2021 endet die einjährige Exklusivität von Epic, sodass Huntdown an diesem Tag auch auf Steam erscheinen wird.

Die kommende Fassung soll einige Neuerungen mitbringen, darunter einen Arcade-Modus, der zunächst für mehrere Wochen Steam-exklusiv bleiben soll. Zudem kann Steam Remote Play genutzt werden, was insbesondere in Pandemiezeiten eine nette Alternative zum Coop-Spielen auf der Couch darstellt. Warum uns Huntdown exzellent gefallen hat, erfahrt Ihr in unserem Test. Einen brandneuen Trailer findet Ihr hier: