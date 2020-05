Steamdolls: Order of Chaos hat einen Trailer erhalten

Wir sind auf einen verstörenden Titel namens Steamdolls: Order of Chaos gestoßen, den uns Entwickler The Shady Gentlemen in einem faszinierenden Trailer präsentierte. Das Spiel richtet sich sowohl an PC-Spieler, als auch an Fans der drei großen Konsolenhersteller (Nintendo, Sony, Xbox). Die Autoren selbst versprechen eine unangenehme Erfahrung im Stile von Bloodborne und bestätigen die Mitarbeit des Schauspielers David Hayter. Der US-Amerikaner ist für seine Rolle als Solid Snake aus Metal Gear Solid bekannt und darüber hinaus im Film und Fernsehen zu sehen. Auf Steam könnt ihr jedenfalls eine Demo des 2D-Slashers herunterladen und euch selbst ein Bild machen. Uns erinnert der Titel ein wenig an den Roguelike-Hit Dead Cells oder The Dishwasher: Vampire Smile.

