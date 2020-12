Steam-Charts: GTA V kämpft 2020 gegen umsatzstarke Spiele wie Cyberpunk 2077 und Among Us

You're watching Werben

Wir nähern uns dem neuen Jahr, was viele alte Traditionen mit sich bringt. Valve zieht im vertrauten Stil eine Jahresbilanz, in der die erfolgreichsten und beliebtesten Spiele der vergangenen Monate in verschiedenen Kategorien aufgeteilt werden. Obwohl konkrete Zahlen leider nach wie vor fehlen, lassen sich aus der Anordnung spannende Informationen ziehen.

Im Kampf um die lukrativsten Spiele des Jahres sahen sich die alten Dauerbrenner Grand Theft Auto V und Counter-Strike: Global Offensive 2020 der starken Konkurrenz von Among Us, Cyberpunk 2077, Doom Eternal und Fall Guys: Ultimate Knockout gegenüber. Obwohl Multiplayer-Titel und Live-Service-Dienste weiterhin unverschämt viel Geld machen, gibt es weiterhin Interesse an geschichtsfokussierten Abenteuern. Zwei der wenigen Spiele, die sich 2020 damit rühmen dürfen, auf Steam von über 200.000 Menschen gleichzeitig gespielt worden zu sein, sind die erste Folge von Life is Strange 2 und Cyberpunk 2077.

Ebenso interessant empfanden wir die Übersicht der Games, die Menschen auch am PC lieber mit einem Controller spielen, statt bei Maus und Tastatur zu bleiben. Die Plattform registriert, dass Nutzer mit unterschiedlichen Eingabegeräten zocken und bei einigen Spielen scheint es eine klare Vorliebe zu geben. Fall Guys: Ultimate Knockout, Hades, GTA V, The Witcher 3: Wild Hunt, FIFA 21, Persona 4: Golden, Destiny 2 und Dark Souls III sind nur einige Titel, die ungern mit Maus und Tastatur gespielt werden.