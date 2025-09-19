Steam wird bald die Unterstützung für Windows 32-Bit-Betriebssysteme einstellen

HQ

Anfang des Jahres berichteten wir über die Neuigkeiten, die enthüllten, auf welchen Betriebssystemen die Mehrheit der Steam Benutzer auf die Plattform zugreift. Natürlich war Windows der Favorit, aber das Array, welche Version von Windows verwendet wurde, war vielfältiger. Die eine andere Sache, über die sich alle einig waren, war, dass die 64-Bit-Edition von Windows die richtige Option war, wobei die 32-Bit-Version von einem sehr, sehr kleinen Teil der Benutzerbasis verwendet wurde.

Valve hat nun erkannt, dass die weitere Unterstützung von Windows 32-Bit ein vergebliches Unterfangen ist, und hat beschlossen, die Steam-Unterstützung für das Betriebssystem einzustellen. Der Grund dafür ist einfach, dass eine so kleine Benutzerbasis das Betriebssystem immer noch verwendet, dass es sich nicht lohnt, es weiter zu unterstützen.

"Windows 10 32-Bit ist die einzige 32-Bit-Version, die derzeit von Steam unterstützt wird und nur auf 0,01 % der Systeme verwendet wird, die durch die Steam Hardware Survey gemeldet wurden."

Der Sonnenuntergang wird offiziell am 1. Januar 2026 stattfinden, und sobald er abgeschlossen ist, können wir immer noch davon ausgehen, dass Windows 10 64-Bit unterstützt wird. Ebenso wird die 32-Bit-Edition im Vorfeld dieser Änderung keine weiteren Updates erhalten.

Valve kommt zu dem Schluss: "Diese Änderung ist erforderlich, da die Kernfunktionen von Steam auf Systemtreibern und anderen Bibliotheken basieren, die von 32-Bit-Versionen von Windows nicht unterstützt werden. Zukünftige Versionen von Steam werden nur auf 64-Bit-Versionen von Windows laufen. Wir empfehlen allen 32-Bit-Windows-Benutzern dringend, das Update lieber früher als später durchzuführen."