Steam: Wählt eure PC-Spiele des Jahres, Winter Sale gestartet

Valve hat zwar erst letzte Woche eine Rabattaktion auf ihrer Verkaufsplattform Steam beendet, doch das hält das Unternehmen nicht davon ab, die Preise von Tausenden PC-Spielen zum Ende des Jahres in einem weiteren Winter-Sale zu reduzieren. Bis zum 5. Januar rutschen rabattierte PC-Spiele in die Einkaufswagen der vielen Schnäppchenjäger, die ein paar Euro sparen wollen. Wir haben uns diesmal ehrlicherweise nicht die Mühe gemacht, den Shop nach Angeboten zu durchschauen, weisen aber gerne noch einmal darauf hin, dass ihr Playstation-, Xbox- und Nintendo-Switch-Spiele derzeit ebenfalls zu einem reduzierten Preis kaufen könnt.

Wenn ihr euch nachher selbst einen Eindruck machen wollt, dann schaut auch direkt bei den Steam-Awards vorbei. Dort könnt ihr für eure Lieblingsspiele im Jahr 2020 abstimmen, was in der Regel eine bunt gemischte Erfahrung ist. Als größte Plattform für PC-Spiele weisen die Ergebnisse eine hohe Reichweite auf und sind folglich aussagekräftig Zehn Kategorien gibt es in diesem Jahr, am 3. Januar werden die Gewinner bekanntgegeben.