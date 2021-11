Steam verzeichnet über 27 Millionen gleichzeitig aktive Spieler

HQ

Im Herbst erhielten wir einige spektakuläre Veröffentlichungen auf Steam, unter anderem Battlefield 2042, Forza Horizon 5, sowie den Halo Infinite Multiplayer. In Kombination mit dem Herbst-Sale führte dies dazu, dass sich mehr Spieler als je zuvor Valves Plattform widmeten. So gab es am Wochenende einen neuen Rekord für die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler.

Satte 27.384.959 Spieler loggten sich zur selben Zeit ein, der im April aufgestellte Rekord von 26,9 Millionen aktiven Spielern wurde somit erneut geschlagen. Die Weihnachtszeit, samt ihrer Feiertage und dem jährlichen Weihnachts-Sale, werden im kommenden Monat erneut die Möglichkeit bieten, den Rekord erneut zu schlagen.

Danke SteamDB