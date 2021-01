Steam verzeichnet aktuell mehr monatliche Benutzer als Playstation und Xbox

You're watching Werben

Valve hat Daten zur Reichweite ihrer Distributionsplattform Steam veröffentlicht, die im letzten Jahr rasant gewachsen ist. Wie sich herausstellt, ist die Menge der Nutzer im PC-Shop mittlerweile größer als die Playstation- und Xbox-Communities. Mehr als 120 Millionen Menschen verbinden sich monatlich mit Steam, verglichen mit 102 Millionen Playstation- und 90 Millionen Xbox-Nutzern. Valve verdankt der aktuellen Pandemie, die dazu geführt hat, dass die Leute mehr Zeit in Videospiele investieren, einen Teil dieses Verdienstes:

"Obwohl Steam bereits vor den COVID-19-Lockdowns ein deutliches Wachstum verzeichnete, stieg die Spielzeit für Videospiele in 2020 stark an, weil die Leute zu Hause blieben. Das erhöhte die Anzahl der Kunden, die Spiele kauften und spielten, dramatisch [...]", schreibt Valve. Wahrscheinlich wird seit 2020 auch auf anderen Plattformen häufiger gespielt, da Steam nicht der einzige Ort sein kann, an dem Menschen in Selbstisolation eine Ablenkung suchen.

Quelle: VG247.