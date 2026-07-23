Steam verbessert große Verbesserungen bei Wunschlisten und Geschenken in den neuesten Updates

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Die neuesten Updates von Steam bringen große Verbesserungen für die Wunschliste und das Geschenkesystem über den Storefront. Deine Wunschlisten lassen sich jetzt viel einfacher organisieren, und das Schenken ist viel zugänglicher geworden, sodass du Oma jetzt um mehr als nur eine Geschenkkarte bitten kannst, solange sie bereit ist, das Internet zu durchqueren, um dir ein Spiel zu finden.

Kommen wir zu den Verbesserungen bei den Geschenken, wie in einem neuen Beitrag von Steam beschrieben, wurde das Auschecken von Gästen zugänglicher gemacht. Als es 2024 eingeführt wurde, ermöglichte es den Leuten, Gegenstände auf Steam zu kaufen, ohne ein Konto zu haben. Aber sie durften nur Geschenkkarten und Hardware kaufen. Jetzt kannst du jedes Spiel auf Steam mit Gast-Checkout kaufen.

Außerdem kannst du jetzt vermeiden, direkt per E-Mail nach Steam-Kontonamen und Geschenken anderer Leute zu fragen. Einschränkungen, auf Steam Freunde sein zu müssen, um Geschenke zu verschicken, wurden ebenfalls aufgehoben, und man kann jetzt jemandem direkt von seiner Wunschliste ein Geschenk kaufen, was dank der neuen Änderungen bei den Wunschlisten-Links sehr nützlich ist.

Wunschlisten erlauben es dir jetzt auch, eigene Kategorien zu erstellen und deine Wunschliste aufzuteilen, wenn du dort Hunderte von Spielen hast. Außerdem bekommst du Benachrichtigungen über Demos für Wunschlisten-Spiele und hast einen schicken neuen Button, um sie sofort zu installieren und zu spielen.