Steam stellt mit zehn Millionen aktiven Spielern neuen Rekord auf

Die digitale Vertriebsplattform von Gabe Newell brach neulich neue Rekorde, als Steam am 7. Januar erstmals zehn Millionen gleichzeitige Nutzer erreichte. Ein bedeutender Meilenstein für die Plattform, um es gelinde auszudrücken, und einer, der hauptsächlich der Tatsache zugeschrieben wird, dass Steam seinen Nutzern zum Zeitpunkt des Schreibens eine Rekordzahl an hochwertigen Free-to-Play-Titeln bietet - einige davon sind Call of Duty: Warzone 2, PUBG, Apex Legends, DOTA 2 und Counter-Strike: Global Offensive - aber auch der jüngste virale Hit Goose Goose Duck.

Laut Statistiken von SteamDB lag der genaue Rekord bei 10.016.559 Nutzern, eine Zahl, die in der kommenden Zeit aufgrund der bisherigen Wachstumsmuster auf der Plattform voraussichtlich ebenfalls steigen wird.

