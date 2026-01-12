Steam stellt einen weiteren Rekord für gleichzeitige Nutzerzahlen auf und überschreitet zum ersten Mal 42 Millionen Spieler

HQ

Es ist noch nicht allzu lange her, dass wir berichteten, dass Steam einen weiteren Allzeitrekord für gleichzeitige Nutzerzahlen aufgestellt hat – eine Leistung, die wir feststellten, dass sie zweifellos bald übertroffen werden wird, da die Plattform darauf hofft, die wahnsinnige Leistung zu überwinden, auf einmal über 42 Millionen aktive Nutzer zu erreichen. Genau das hat es nun getan.

Die Diagramme von SteamDB zeigen, dass am Wochenende, genau am Sonntag, dem 11. Januar, Steam bis zu 42.042.778 Nutzer gleichzeitig registriert wurden, was bedeutet, dass die Plattform erstmals in ihrer langen und bewegten Geschichte die Marke von 42 Millionen überschritten hat.

Dieser Höchststand ist zweifellos nur ein weiterer Schritt in der anhaltenden Dominanz von Steam, der in den kommenden Wochen wahrscheinlich einen weiteren Allzeit-Höchststand bringen wird, wenn man den aktuellen Trends Glauben schenkt.

Als Bezugspunkt zur Beeindruckendkeit dieser Leistung sollte man bedenken, dass es etwa 84 Millionen PS5-Konsolen gibt, und aufgrund geografischer Verteilung und Spieler-Tendenzen wird man wahrscheinlich nur einen Bruchteil dieser Konsolen gleichzeitig im Einsatz sehen. Angesichts der Tatsache, dass die PS5 derzeit die meistverkaufte Konsole der aktuellen Generation ist (Switch 2 werde dazu zweifellos in Zukunft etwas sagen), zeigt das nur, wie groß das PC-Gaming-Publikum ist. Zumindest im Vergleich zu Konsolen, denn Mobile ist ein Titan wie nichts anderes...