Steam stellt einen weiteren Allzeitrekord für gleichzeitige Nutzerzahlen auf, da es sich dem Meilenstein von 42 Millionen immer nähert

PC-Gaming ist nach wie vor äußerst beliebt, und der Beweis zeigt sich in den Spielerzahlen für die Plattform von Valve, Steam. Am Wochenende brach Steam erneut seinen Rekord für gleichzeitige Spieler, indem es die beeindruckende Zahl von 41.816.052 Spielern auf einmal erreichte. Es ist unklar, wann der nächste Rekord aufgestellt wird, aber zweifellos wird es nicht mehr lange dauern, bis der 42-Millionen-Meilenstein überwunden ist.

2025 war ein enormes Jahr für Steam, denn im März 2025 gelang es der Rekord, die Marke von 40 Millionen gleichzeitig Spielern zu überschreiten und satte 41,2 Millionen Spieler gleichzeitig zu erreichen. Seitdem hat es mit höheren Zahlen geflirtet, besonders im Herbst, als Oktober und November Spitzenwerte von 41,6 und 41,5 Millionen Spielern erreichten. In den letzten Tagen, merkwürdigerweise nicht während der Feiertagszeit, sondern am ersten Wochenende nach Neujahr, hat es einen weiteren Anstieg erlebt und gleichzeitig 41,8 Millionen Spieler überschritten – der bisher höchste Höchststand.

Zum Vergleich, wie groß Steam ist: Zum Zeitpunkt dieses Schreibens spielen etwa 30 Millionen Menschen Spiele auf der Plattform, was eine enorme Menge ist im Vergleich zur PlayStation 5, die sich bisher fast 85 Millionen Konsolenverkäufen nähert. Ist PC-Gaming König? Es ist schwer, etwas anderes zu sagen, aber vielleicht werden die schnell steigenden Preise für Komponenten wie GPUs und RAM das in Zukunft ändern...