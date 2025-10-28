Steam startet mit Steam Scream Fest IV einen weiteren großen Sale

HQ

Der Steam Autumn Sale ist vorbei, aber jetzt steht ein weiteres Event an, bei dem ihr das restliche Geld aus eurer Brieftasche ziehen könnt. Das Steam Scream Fest ist mit seiner vierten Iteration zurück und bietet uns Rabatte, die sich hauptsächlich auf Horrorspiele konzentrieren.

Das soll nicht heißen, dass dieses Ereignis ausschließlich auf Horror basiert. Hollow Knight befindet sich zum Beispiel an der Spitze der Liste der beliebtesten Titel, und einige Horrorhits wie Resident Evil: Village sind nicht einmal im Angebot.

Wenn du dir jedoch die Spiele auf dem Steam Scream Fest IV anschaust, wirst du wahrscheinlich viele Spiele finden, die dich nachts wach halten, während wir die letzten Tage bis Halloween zählen. Sons of the Forest, Dying Light und seine Fortsetzung, Cronos: The New Dawn, The Quarry, The Walking Dead und mehr bieten auf den Store-Seiten von Steam ziemlich große Rabatte.

Steam Scream Fest IV ist ab sofort verfügbar und läuft bis zum 3. November um 18:00 Uhr GMT/19:00 Uhr MEZ.